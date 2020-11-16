Florianópolis: Gean Loureiro é reeleito prefeito com 53% dos votos

Gean Loureiro (DEM) durante a votação neste domingo (15). Crédito: Reprodução/Facebook

A capital catarinense decidiu a eleição municipal no primeiro turno. Com 100% das seções apuradas, o candidato do DEM à prefeitura de Florianópolis, Gean Loureiro, foi reeleito prefeito em primeiro turno, com 53,46% dos votos.

Em segundo lugar, ficou o candidato Professor Elson (PSOL), com 18,13%, seguido de Pedrão (PL), com 14,21%. Angela Amin (PP) teve 7,42% dos votos e Alexander Brasil (PRTB), 2,96%.

O candidato do Novo, Orlando, terminou a disputa em sexto lugar, com 2,63%. Atrás dele ficaram Dr. Ricardo (Solidariedade), com 0,51%, Helio Bairros (Patriota), com 0,48%, Gabriela Santetti (PSTU), com 0,16%, e Jair Fernandes (PCO), com 0,04%.

Loureiro se destacou, no início da pandemia de Covid-19, por controlar a proliferação do novo coronavírus. Porém, os números voltaram a crescer diante das praias lotadas na cidade.