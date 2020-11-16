Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Florianópolis: Gean Loureiro é reeleito prefeito com 53% dos votos
Santa Catarina

Florianópolis: Gean Loureiro é reeleito prefeito com 53% dos votos

Com 100% das seções apuradas, o candidato do DEM foi reeleito prefeito em primeiro turno, com 53,46% dos votos

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 00:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 00:09
Gean Loureiro (MDB) durante a votação neste domingo (15).
Gean Loureiro (DEM) durante a votação neste domingo (15). Crédito: Reprodução/Facebook
A capital catarinense decidiu a eleição municipal no primeiro turno. Com 100% das seções apuradas, o candidato do DEM à prefeitura de Florianópolis, Gean Loureiro, foi reeleito prefeito em primeiro turno, com 53,46% dos votos.
Em segundo lugar, ficou o candidato Professor Elson (PSOL), com 18,13%, seguido de Pedrão (PL), com 14,21%. Angela Amin (PP) teve 7,42% dos votos e Alexander Brasil (PRTB), 2,96%.
O candidato do Novo, Orlando, terminou a disputa em sexto lugar, com 2,63%. Atrás dele ficaram Dr. Ricardo (Solidariedade), com 0,51%, Helio Bairros (Patriota), com 0,48%, Gabriela Santetti (PSTU), com 0,16%, e Jair Fernandes (PCO), com 0,04%.
Loureiro se destacou, no início da pandemia de Covid-19, por controlar a proliferação do novo coronavírus. Porém, os números voltaram a crescer diante das praias lotadas na cidade.
"Quero agradecer os eleitores de Florianópolis que permitiram que depois de 20 anos um prefeito fosse reeleito com a maior votação em um primeiro turno. Isso aumenta ainda mais minha responsabilidade", disse Loureiro em vídeo divulgado nas sua redes.

Veja Também

Candidato à reeleição, prefeito de Florianópolis é internado com covid-19

Capixaba morre carbonizada em acidente em Santa Catarina

Eleições 2020: a votação para prefeito e vereador em todo o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados