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INSS x Master

Flávio Bolsonaro usou apartamento de advogado investigado por fraudes no INSS, diz revista

Flávio teria permanecido no condomínio l'Adresse, em SP, onde está o imóvel, por alguns dias da primeira quinzena de agosto, segundo a Piauí

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 13:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2026 às 13:49
SÃO PAULO, SP  - O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou um apartamento do advogado Willer Tomaz, alvo de investigação da Polícia Federal no caso dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), durante a campanha à Presidência da República, segundo reportagem da revista Piauí.
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro: assessoria disse que hospedagem ocorreu em hotéis da região Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
Como revelado pela Folha de S.Paulo, o imóvel pertenceu antes a Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Localizado na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, o apartamento foi comprado por Zettel em abril de 2025, por R$ 5,5 milhões. A venda à WT Administração de Imóveis e Bens, empresa de Willer Tomaz, ocorreu em fevereiro deste ano, por R$ 3,5 milhões.
O apartamento, nunca habitado por Zettel, tem 158 m² e conta com três vagas na garagem, segundo a escritura da transação. Procurada pela Folha, o cunhado de Vorcaro não quis se manifestar. Tomaz afirmou em nota que "não conhece Fabiano Zettel nem Daniel Vorcaro e jamais manteve relação pessoal ou comercial com eles ou com qualquer pessoa a eles ligada".
A transferência foi registrada em cartório no dia 4 de março, no mesmo dia em que Zettel se entregou à PF e foi preso. Casado com Natalia Vorcaro, irmã do dono do Master, o empresário foi pastor da igreja da Lagoinha e o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo e de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência em 2022.
Flávio Bolsonaro permaneceu no condomínio l'Adresse, onde está o imóvel, por alguns dias da primeira quinzena de agosto, segundo a revista Piauí. O comitê de campanha do presidenciável ficava a cinco minutos de carro do local, na avenida República do Líbano.
De acordo com a revista, moradores do edifício confirmaram a presença de Flávio e a movimentação de agentes de segurança durante a estadia do parlamentar.
Questionado pelo veículo sobre a estadia do senador, Willer Tomaz primeiro negou, depois enviou nota dizendo não conhecer Zettel e Vorcaro e não ter "relação pessoal, comercial ou societária" com eles.
A assessoria de Flávio, por sua vez, afirma que o presidenciável se hospedou apenas em hotéis da região, mas não respondeu qual uso o candidato teria feito do imóvel.

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