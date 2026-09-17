Flávio Bolsonaro usou apartamento de advogado investigado por fraudes no INSS, diz revista

SÃO PAULO, SP - O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou um apartamento do advogado Willer Tomaz, alvo de investigação da Polícia Federal no caso dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), durante a campanha à Presidência da República, segundo reportagem da revista Piauí.

Flávio Bolsonaro: assessoria disse que hospedagem ocorreu em hotéis da região Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress

Como revelado pela Folha de S.Paulo, o imóvel pertenceu antes a Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Localizado na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, o apartamento foi comprado por Zettel em abril de 2025, por R$ 5,5 milhões. A venda à WT Administração de Imóveis e Bens, empresa de Willer Tomaz, ocorreu em fevereiro deste ano, por R$ 3,5 milhões.

O apartamento, nunca habitado por Zettel, tem 158 m² e conta com três vagas na garagem, segundo a escritura da transação. Procurada pela Folha, o cunhado de Vorcaro não quis se manifestar. Tomaz afirmou em nota que "não conhece Fabiano Zettel nem Daniel Vorcaro e jamais manteve relação pessoal ou comercial com eles ou com qualquer pessoa a eles ligada".

A transferência foi registrada em cartório no dia 4 de março, no mesmo dia em que Zettel se entregou à PF e foi preso. Casado com Natalia Vorcaro, irmã do dono do Master, o empresário foi pastor da igreja da Lagoinha e o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo e de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência em 2022.

Flávio Bolsonaro permaneceu no condomínio l'Adresse, onde está o imóvel, por alguns dias da primeira quinzena de agosto, segundo a revista Piauí. O comitê de campanha do presidenciável ficava a cinco minutos de carro do local, na avenida República do Líbano.

De acordo com a revista, moradores do edifício confirmaram a presença de Flávio e a movimentação de agentes de segurança durante a estadia do parlamentar.

Questionado pelo veículo sobre a estadia do senador, Willer Tomaz primeiro negou, depois enviou nota dizendo não conhecer Zettel e Vorcaro e não ter "relação pessoal, comercial ou societária" com eles.