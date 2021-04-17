Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Flávio Bolsonaro sofre acidente de quadriciclo em praia do Ceará
São Gonçalo do Amarante

Flávio Bolsonaro sofre acidente de quadriciclo em praia do Ceará

O filho do presidente da República foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém e passa bem

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 20:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2021 às 20:59
Senador Flávio Bolsonaro no plenário do Senado
Senador Flávio Bolsonaro no plenário do Senado Crédito: Marcos Oliveira/Agencia Senado
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofreu um acidente de quadriciclo na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE), neste sábado (17). De acordo com a prefeitura do município, ele passa bem, tendo sofrido apenas uma luxação, e já retorna a Brasília.
Procurada pela coluna Mônica Bergamo, a assessoria de imprensa de Flávio dizia que ainda estava checando a informação, pois não conseguiu falar com ele.
O filho do presidente da República foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém, inaugurada em 2013 pelo então governador do Ceará, Cid Gomes (PDT), e pelo então secretário da Saúde do estado, Ciro Gomes (PDT).
O acidente foi divulgado em primeira mão pelo portal Papel Pã Notícias. O médico que atendeu o senador, Marvel Falcão Jr., postou uma selfie com ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados