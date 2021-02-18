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Acusado de desviar recursos

Flagrado com dinheiro na cueca, Chico Rodrigues volta ao Senado

A licença do senador terminou na quarta-feira (17) quando o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o retorno ao cargo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 15:22
Em pronunciamento, à bancada, senador Chico Rodrigues (DEM-RR), em em 24 de setembro de 2020. Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senador Chico Rodrigues (DEM-RR) em sessão Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) reassumiu o mandato nesta quinta-feira, 18. O parlamentar, que estava licenciado após ter sido flagrado com dinheiro na cueca, é acusado de desviar recursos da Covid-19. Ele nega a acusação. A licença do senador terminou na quarta-feira, 17, quando o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o retorno ao cargo. Hoje, o sistema do Senado coloca Rodrigues como parlamentar "em exercício". Ele pode pedir um novo período fora do cargo, o que não ocorreu até o momento.
De acordo com a Constituição e o regimento interno do Senado, um parlamentar não pode se licenciar do mandato por mais de 120 dias a cada ano. Como a licença foi dada em outubro, Rodrigues pode ficar por mais dois meses e meio longe dos holofotes.
O senador foi afastado do cargo há quatro meses por decisão de Barroso, após uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Rodrigues tentou esconder o dinheiro dos agentes da PF, mas não obteve sucesso. Apesar de não prorrogar o afastamento do senador, Barroso decidiu mantê-lo fora da comissão criada para discutir os valores destinados a Estados e municípios com o objetivo de combater a pandemia do novo coronavírus.
O senador é alvo de uma representação no Conselho.

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