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Em Belford Roxo

Fisiculturista é preso sob suspeita de matar a mulher no Rio de Janeiro

A suspeita é de que Valdenir da Silva tenha estrangulado a mulher, como indicam imagens de segurança do prédio. Segundo amigos da vítima, ela tentava sair de casa para romper o relacionamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2025 às 14:36

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 14:36

O fisiculturista e personal trainer Valdenir da Silva Almeida foi preso sob suspeita de matar a mulher, a personal trainer Ilines Silva, 30
O fisiculturista e personal trainer Valdenir da Silva Almeida foi preso sob suspeita de matar a mulher, a personal trainer Ilines Silva Crédito: Reprodução | Redes Sociais
A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (27) o personal trainer e fisiculturista Valdenir da Silva Almeida sob suspeita de matar a mulher, a também personal trainer Ilines Silva, 30, em Belford Roxo (RJ), no último domingo (26). A prisão temporária foi deferida pela Justiça após imagens de câmeras de segurança mostrarem Valdenir agredindo a mulher no corredor do prédio em que moravam. Segundo amigos da vítima, ela tentava sair de casa para romper o relacionamento.
O fisiculturista não tinha defesa constituída até a publicação deste texto. A polícia afirma que o marido disse em depoimento que Ilines cometeu suicídio. Laudo do IML (Instituto Médico Legal) indicou, porém, que a morte se deu em razão de asfixia mecânica por constrição do pescoço. A suspeita é de que Valdenir tenha estrangulado a mulher, como indicam imagens de segurança do prédio.
A personal trainer Ilines Silva, 30, tentava sair de casa quando foi agredida pelo marido, segundo amigos
A personal trainer Ilines Silva, 30, tentava sair de casa quando foi agredida pelo marido, segundo amigos Crédito: Reprodução/Redes sociais
Os dois se casaram em julho do ano passado. Testemunhas afirmam que havia indícios de agressões anteriores. Um amigo da personal, Ronald Henriques, afirmou que ela estava arrumando as malas para se mudar para a casa da irmã. "Ela já estava decidida a ir embora e não queria mais insistir na relação deles. Foi exatamente quando ele chegou no apartamento e se deparou com a cena dela arrumando as malas para ir embora. Foi aí que tudo aconteceu", escreveu Ronald em suas redes sociais. O corpo de Ilines foi enterrado na manhã desta terça-feira (28), no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita.

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