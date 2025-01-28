Fisiculturista é preso sob suspeita de matar a mulher no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (27) o personal trainer e fisiculturista Valdenir da Silva Almeida sob suspeita de matar a mulher, a também personal trainer Ilines Silva, 30, em Belford Roxo (RJ), no último domingo (26). A prisão temporária foi deferida pela Justiça após imagens de câmeras de segurança mostrarem Valdenir agredindo a mulher no corredor do prédio em que moravam. Segundo amigos da vítima, ela tentava sair de casa para romper o relacionamento.

O fisiculturista não tinha defesa constituída até a publicação deste texto. A polícia afirma que o marido disse em depoimento que Ilines cometeu suicídio. Laudo do IML (Instituto Médico Legal) indicou, porém, que a morte se deu em razão de asfixia mecânica por constrição do pescoço. A suspeita é de que Valdenir tenha estrangulado a mulher, como indicam imagens de segurança do prédio.

Os dois se casaram em julho do ano passado. Testemunhas afirmam que havia indícios de agressões anteriores. Um amigo da personal, Ronald Henriques, afirmou que ela estava arrumando as malas para se mudar para a casa da irmã. "Ela já estava decidida a ir embora e não queria mais insistir na relação deles. Foi exatamente quando ele chegou no apartamento e se deparou com a cena dela arrumando as malas para ir embora. Foi aí que tudo aconteceu", escreveu Ronald em suas redes sociais. O corpo de Ilines foi enterrado na manhã desta terça-feira (28), no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita.