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Imunização

Fiocruz receberá nova remessa de IFA no próximo sábado (12)

Os produtos vão garantir a continuidade da produção e as entregas semanais de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações até o dia 10 de julho
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:36

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:36

Chegada do IFA permite retomada da produção de Coronavac
Chegada do IFA permite retomada da produção de Coronavac Crédito: Divulgação | Butantan
A Fundação Oswaldo Cruz anunciou hoje (7) que foi confirmada a chegada, no próximo sábado (12), de uma nova remessa do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) necessário para a fabricação da vacina Oxford/AstraZeneca contra Covid-19.
Sobre a próxima remessa, a Fiocruz adiantou apenas que o IFA a ser recebido vai garantir a continuidade da produção e as entregas semanais de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) até o dia 10 de julho. Mais detalhes devem ser divulgados ao longo da semana.
A Fiocruz e a AstraZeneca assinaram no ano passado um acordo de encomenda tecnológica que prevê o envio de 14 remessas de IFA para a produção de 100,4 milhões de doses de vacinas até julho. Desde fevereiro, a Fiocruz já recebeu 10 remessas.
A fundação tem negociado com a farmacêutica europeia a aceleração do envio do IFA, que é produzido na China, pelo laboratório WuXi Biologics. O motivo é o fato de a capacidade produtiva do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) ser maior do que a quantidade de IFA disponível para produzir vacinas.
Com as 3,3 milhões de doses entregues na semana passada, a Fiocruz chegou a 50,9 milhões de doses disponibilizadas para o PNI. O total inclui as 4 milhões de doses importadas prontas da Índia e as mais de 46 milhões já produzidas e liberadas por Bio-Manguinhos.

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