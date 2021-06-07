Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Wellington Dias anuncia chegada de 4 mi de vacinas AstraZeneca em junho
Covax Facility

Wellington Dias anuncia chegada de 4 mi de vacinas AstraZeneca em junho

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dias agradeceu o esforço de integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) pela viabilização dos lotes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2021 às 14:45

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:45

Vacina de Oxford
A entrega das doses da vacina AstraZeneca está prevista para entre os dias 16 e 23 deste mês. Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador do Piauí e presidente do Fórum de Governadores, Wellington Dias (PT), anunciou a chegada de mais de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Brasil em junho por meio da aliança Covax Facility. Segundo ele, a entrega está prevista para entre os dias 16 e 23 deste mês.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Dias agradeceu o esforço de integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) pela viabilização dos lotes. Segundo o governador, serão 4,038 milhões de doses "para salvar vidas no Brasil".
Em abril, os governadores tiveram a primeira reunião com a ONU, solicitando a antecipação das doses para o Brasil, diante do elevado número de mortes e de contágio. No último dia 25, o Ministério da Saúde informou a antecipação das 4 milhões de doses, mas sem detalhes a respeito do calendário.

Veja Também

Quantidade de vacinados contra Covid com a 1ª dose chega a 48,9 milhões no Brasil

Nova York tem 1º dia sem mortes e vira vitrine do sucesso da vacinação

Anvisa aprova importação das vacinas Sputnik V e Covaxin em caráter excepcional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Saúde Vacina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados