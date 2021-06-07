Wellington Dias anuncia chegada de 4 mi de vacinas AstraZeneca em junho

A entrega das doses da vacina AstraZeneca está prevista para entre os dias 16 e 23 deste mês. Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Piauí e presidente do Fórum de Governadores, Wellington Dias (PT), anunciou a chegada de mais de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Brasil em junho por meio da aliança Covax Facility. Segundo ele, a entrega está prevista para entre os dias 16 e 23 deste mês.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dias agradeceu o esforço de integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) pela viabilização dos lotes. Segundo o governador, serão 4,038 milhões de doses "para salvar vidas no Brasil".