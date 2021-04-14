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"Circulação intensa"

Fiocruz: Pandemia deve seguir em "níveis preocupantes" nas próximas semanas

Na semana entre os dias 4 e 10 deste mês, a tendência de alta se manteve, e o Brasil registrou média recorde de mortes (3.020 por dia) e de novos casos (70,2 mil diários)

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 17:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 17:19
coronavírus
Segundo o Boletim Extraordinário da Fiocruz, o vírus permanece em "circulação intensa" no País. Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Após registrar números recordes de mortes e de contaminados pela Covid-19, o Brasil deve continuar a ver "níveis preocupantes" da pandemia até o fim de abril. Segundo o Boletim Extraordinário da Fiocruz, o vírus permanece em "circulação intensa" no País.
Na semana entre os dias 4 e 10 deste mês, a tendência de alta se manteve, e o Brasil registrou média recorde de mortes (3.020 por dia) e de novos casos (70,2 mil diários). Outro ponto destacado pela Fiocruz é a sobrecarga dos hospitais, que continua grave.
O Estado com mais resultados positivos quanto à ocupação de leitos de UTI foi o Maranhão, que está com 78% e saiu da zona de alerta crítico para a intermediária. Outros lugares, como Pará (de 87% para 82%), Amapá (de 91% para 84%), Tocantins (de 95% para 90%), Paraíba (de 77% para 70%) e São Paulo (de 91% para 86%) se destacaram nesse sentido.
Os pesquisadores ressaltam que as medidas restritivas das últimas semanas têm começado a indicar "êxitos localizados", apesar de ainda não terem diminuído o número de mortes e a demanda hospitalar. É importante, dizem, não flexibilizar.
"A flexibilização de medidas restritivas pode ter como consequência a aceleração do ritmo de transmissão e, portanto, de casos graves de covid-19 nas próximas semanas", alertam.

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