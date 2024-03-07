Filha fingiu ser a mãe após matá-la e escondê-la em geladeira, diz polícia

adolescente que matou a própria mãe e escondeu o corpo em uma geladeira em Maceió se passou pela mulher por dias para esconder o crime. A garota de 13 anos usou o celular da mãe para avisar a parentes e que ela estava doente. A informação foi dada pelo delegado responsável pelo caso à TV Globo.

Por aplicativo de mensagem, ela fingiu que era a mulher disse aos colegas de trabalho que estava de atestado médico. "Acharam que era justificável o fato dela não estar aparecendo", disse o delegado. O corpo da mulher passou quatro dias escondido na geladeira, disse o delegado. A morte ocorreu na sexta-feira (1), mas a geladeira só foi encontrada na terça-feira (5), ao ser descartada.

À polícia, o suspeito do crime alegou "legítima defesa". Ele informou que foi "atacado" pela vítima. "Ela alega que após o assassinato da mãe, após colocar o corpo da mãe dentro da geladeira, ela começou a se passar pela mãe usando o celular dela. Se comunicou com familiares, disse no local de trabalho da mãe que não iria trabalhar porque ela estava se sentindo mal e estava de atestado", disse o delegado Thiago Prado à TV Globo.

Morte dentro de casa. A vítima foi morta com facadas na região do pescoço e da cabeça após chegar do trabalho, informou a polícia. Ela chegou em casa duas horas antes do previsto e encontrou a filha e o suspeito na residência. O namoro motivou crime. A mulher não aprovava o relacionamento da filha, de 13 anos, com o suspeito, de 23. Os dois pretendiam morar juntos e essa foi uma das motivações do crime, afirmou a Polícia Civil de Alagoas.

O corpo foi enrolado em um lençol, amarrado e colocado dentro da geladeira em Maceió Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Corpo foi descoberto após denúncia. Um homem contratado pelo genro da vítima e pelo pai dele para transportar a geladeira desconfiou da situação e acionou a polícia. Segundo ele, pai e filho não encontraram o endereço onde o eletrodoméstico deveria ser entregue e, por isso, resolveram descartá-lo na mata da Guaxuma.