Homem mata sogra com ajuda da namorada e tenta esconder corpo em geladeira

O corpo foi enrolado em um lençol, amarrado e colocado dentro da geladeira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem matou a sogra e escondeu o corpo dela dentro de uma geladeira em Maceió, informou a Polícia Civil. A vítima tinha 44 anos. A filha dela, de 13 anos, foi apreendida por participação no crime. O suspeito, de 23 anos, está foragido. Pai do jovem foi detido por ser cúmplice no crime. Eles tentaram se desfazer do corpo jogando a geladeira em uma mata.

O crime teria sido cometido na casa da vítima, após uma discussão. Segundo a investigação, a mulher não concordava com o namoro entre o homem e a filha dela, e os dois anunciaram que iriam morar juntos. "A menina disse que deram uma pancada na cabeça dela [vítima], mas ela não morreu. Foi quando ele [namorado] pegou uma faca e deu várias facadas na vítima", explicou a Polícia Civil.