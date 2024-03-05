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Em Maceió

Homem mata sogra com ajuda da namorada e tenta esconder corpo em geladeira

Segundo a investigação, a mulher não concordava com o namoro entre o homem e a filha dela. A menina, de 13 anos, foi apreendida e o suspeito, de 23 anos, está foragido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2024 às 17:50

Publicado em 05 de Março de 2024 às 17:50

O corpo foi enrolado em um lençol, amarrado e colocado dentro da geladeira
O corpo foi enrolado em um lençol, amarrado e colocado dentro da geladeira Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem matou a sogra e escondeu o corpo dela dentro de uma geladeira em Maceió, informou a Polícia Civil. A vítima tinha 44 anos. A filha dela, de 13 anos, foi apreendida por participação no crime. O suspeito, de 23 anos, está foragido. Pai do jovem foi detido por ser cúmplice no crime. Eles tentaram se desfazer do corpo jogando a geladeira em uma mata.
O crime teria sido cometido na casa da vítima, após uma discussão. Segundo a investigação, a mulher não concordava com o namoro entre o homem e a filha dela, e os dois anunciaram que iriam morar juntos. "A menina disse que deram uma pancada na cabeça dela [vítima], mas ela não morreu. Foi quando ele [namorado] pegou uma faca e deu várias facadas na vítima", explicou a Polícia Civil.
O corpo foi descoberto após uma denúncia. O fretista que fez o transporte do eletrodoméstico até a mata desconfiou da situação e procurou a polícia. Ele relatou que foi contratado para uma mudança do bairro Jacintinho para o bairro Benedito Bentes, em Maceió, na manhã desta terça-feira (5). A geladeira foi jogada em uma ribanceira. O fretista relatou aos policiais que após procurarem, não encontraram o endereço onde o eletrodoméstico deveria ser entregue e, por isso, pai e filho resolveram descartá-lo na mata da Guaxuma.

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