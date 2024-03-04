Fernandinho Beira-Mar é transferido de Mossoró para outra unidade federal

Marcinho VP - Márcio dos Santos Nepomuceno é apontado como chefe do Comando Vermelho e responsável pelos pontos de venda de drogas no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Marcelo Valle Silveira Mello - Preso por ameaças terroristas, divulgação de pornografia, incitação à violência e racismo, entre outros crimes.

Juan Carlos Abadía - Líder de cartel de drogas na Colômbia e fugitivo da polícia norte-americana, foi preso em Barueri (SP) e deportado para os Estados Unidos.

Marcelo Piloto - Marcelo Pinheiro Veiga, considerado uma das lideranças do Comando Vermelho, tem extensa ficha criminal: homicídios, roubos, incêndio, porte ilegal de armas e formação de quadrilha.

Elias Maluco - Elias Pereira da Silva foi um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro e responsável pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. Foi encontrado morto em sua cela no presídio de Catanduvas em setembro de 2020.

Fernandinho Beira-Mar - Luiz Fernando da Costa é considerado um dos principais traficantes de armas e drogas da América Latina.

Élcio de Queiroz - Expulso da Polícia Militar em 2015 e acusado de atuar em milícias, ele confessou participação na execução da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, em 2018.

Ronnie Lessa - Também acusado da participação na morte de Marielle Franco. Segundo Élcio de Queiroz, que dirigia o veículo usado no crime, foi Lessa quem atirou contra a vereadora e o motorista Anderson Gomes.

Marcola - Marcos Camacho, apontado como líder do PCC, cumpriu pena na Papuda, no Distrito Federal, e hoje está em Porto Velho. Já havia estado no DF antes, mas foi transferido quando surgiram indícios de um plano para resgatá-lo, assim como outras lideranças do PCC.