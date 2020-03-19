Feliciano pede expulsão de embaixador da China do país

Deputado federal Marco Feliciano é da base de apoio do governo Bolsonaro na Câmara Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

"O embaixador chinês deve ser expulso", diz Feliciano em nota enviada à reportagem.

Na noite de quarta-feira (18), Eduardo Bolsonaro comparou a pandemia do coronavírus ao acidente nuclear de Tchernóbil, na Ucrânia, em 1986. As autoridades, à época submetidas a Moscou, ocultaram a dimensão dos danos.

"O vírus veio da China. A China é uma ditadura. A China demorou a admitir a epidemia. Isso causou desgraça ao mundo inteiro. Desafio alguém a provar o contrário", afirma Feliciano. "Um deputado fala apenas por si mesmo, mas o embaixador fala pelo país", segue o deputado, que pedirá ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a expulsão de Wanming do país.

"Rodrigo Maia usa suas prerrogativas de presidir a Câmara em função própria. Como presidente, sua primeira e principal função é a de garantir o livre exercício do mandato dos deputados e o respeito às suas imunidades de voto e opinião", diz a nota de Feliciano.