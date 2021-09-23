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Entre dias 6 e 12

Farmácias têm menor índice anual de testes positivos de Covid, diz Abrafarma

A entidade também aponta que o número de testagens rápidas voltou a recuar na semana; desde abril de 2020, o número de casos totalizou 2.156.823 (20% dos teste)

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 set 2021 às 17:50
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus . Crédito: Prefeitura de Linhares
As farmácias registraram 21.179 resultados positivos de Covid-19 entre 6 e 12 de setembro, o equivalente a 14% das testagens, aponta a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Foi o menor índice do ano, após os 25.353 casos confirmados no período de 31 de agosto a 5 de setembro.
"O avanço da vacinação, com doses de reforço e extensão para crianças e adolescentes, tem sido fator determinante para essa redução", avalia o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.
A entidade também aponta que o número de testagens rápidas voltou a recuar na semana analisada: o volume de atendimentos foi de 146.298, 16% a menos que na comparação com a semana anterior.
Desde abril de 2020, o número de casos totalizou 2.156.823 (20% dos teste). Na análise por Estados, 19 ainda mantêm um porcentual de resultados positivos acima da média nacional, apesar do viés de queda.

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