Farmacêutica é condenada a pagar R$ 1,2 milhão por morte de Ricardo Boechat

SÃO PAULO - A Libbs Farmacêutica foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 1,2 milhão em indenização por danos morais a dois filhos do jornalista Ricardo Boechat , morto em fevereiro de 2019 em um acidente de helicóptero, quando voltava para São Paulo após uma palestra promovida pela empresa em Campinas (SP). Cabe recurso.

Paula Boechat e Rafael Boechat, filhos do jornalista, argumentam no processo que a empresa assumiu o transporte de ida e volta do jornalista para o evento e que o contrato tinha cláusula que previa a responsabilidade por qualquer dano moral e material que pudesse ocorrer durante a realização do evento.

Procurada, a Libbs respondeu que não comenta processos judiciais.

Ricardo Boechat morreu em um acidente de helicóptero, em fevereiro de 2019 Crédito: Divulgação

Em Campinas, Boechat havia palestrado em uma convenção anual de vendas da farmacêutica. A empresa RQ Serviços Aéreos Especializados Ltda., dona do helicóptero, não estava autorizada a fazer o serviço de táxi aéreo, ou seja, não podia transportar passageiros mediante remuneração, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)

O helicóptero teve um problema durante o voo de volta a São Paulo e caiu sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera. O piloto da aeronave, Ronaldo Quattrucci, 56 anos, também morreu no acidente.

À época, a farmacêutica argumentou que não tinha responsabilidade no acidente porque o táxi aéreo havia sido contratado por outra empresa, organizadora do evento em Campinas.

Em sua decisão, o juiz Dimitrios Zarvos Varellis, da 11ª Vara Cível, apontou que a Libbs Farmacêutica tem responsabilidade objetiva e acatou pedido de indenização. O magistrado afirmou, ainda, que a empresa tem quase 70 anos de história, produz mais de 50 milhões de medicamentos por ano e gastou mais de R$ 30 milhões no evento para o qual o jornalista foi contratado.

"Julgo procedente a presente ação e condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.212.000 aos requerentes, R$ 606.000 para cada", diz trecho da decisão. "A ré arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios desde já fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação", acrescentou.

A reportagem procurou os advogados dos filhos de Boechat, mas não conseguiu contato até a publicação deste texto.