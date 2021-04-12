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Diálogo vazado

Fala de Bolsonaro a Kajuru deixa todos perplexos, diz ministro do STF

Ministro Marco Aurélio afirma que "nada surpreende", sobre declaração de Bolsonaro vazada pelo senador. Em trecho do diálogo, Bolsonaro sugere a pressão sobre o Supremo com pedidos de impeachment contra ministros

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 13:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 abr 2021 às 13:53
Relator das ações, o ministro Marco Aurélio profere seu voto no julgamento sobre prisão em segunda instância
Marco Aurélio, ministro do STF, critica fala de Bolsonaro Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que as afirmações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em conversa gravada com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) deixam "a todos perplexos".
"Em tempos estranhos nada surpreende, deixa a todos perplexos", afirmou ao Painel, da Folha de S.Paulo.
senador divulgou no domingo (11) uma gravação da conversa que teve por telefone com o presidente sobre a instalação da CPI da Covid, ordenada pelo ministro Luís Roberto Barroso.

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Em um trecho do diálogo, Bolsonaro sugere a pressão sobre o STF com pedidos de impeachment contra ministros.
"Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também", afirmou o presidente.
No entendimento de Bolsonaro, a investida contra ministros poderia enfraquecer a CPI.
"Sabe o que eu acho que vai acontecer, eles vão recuperar tudo. Não tem CPI, não tem investigação de ninguém do Supremo", disse Bolsonaro.

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