Fala de Bolsonaro a Kajuru deixa todos perplexos, diz ministro do STF

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que as afirmações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em conversa gravada com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) deixam "a todos perplexos".
"Em tempos estranhos nada surpreende, deixa a todos perplexos", afirmou ao Painel, da Folha de S.Paulo.
O senador divulgou no domingo (11) uma gravação da conversa que teve por telefone com o presidente sobre a instalação da CPI da Covid, ordenada pelo ministro Luís Roberto Barroso.
Em um trecho do diálogo, Bolsonaro sugere a pressão sobre o STF com pedidos de impeachment contra ministros.
"Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também", afirmou o presidente.
No entendimento de Bolsonaro, a investida contra ministros poderia enfraquecer a CPI.
"Sabe o que eu acho que vai acontecer, eles vão recuperar tudo. Não tem CPI, não tem investigação de ninguém do Supremo", disse Bolsonaro.