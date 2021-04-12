Fala de Bolsonaro a Kajuru deixa todos perplexos, diz ministro do STF

Marco Aurélio, ministro do STF, critica fala de Bolsonaro Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

"Em tempos estranhos nada surpreende, deixa a todos perplexos", afirmou ao Painel, da Folha de S.Paulo.

Em um trecho do diálogo, Bolsonaro sugere a pressão sobre o STF com pedidos de impeachment contra ministros.

"Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também", afirmou o presidente.

No entendimento de Bolsonaro, a investida contra ministros poderia enfraquecer a CPI.