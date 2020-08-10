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STF

Fachin rejeita recurso da PGR que pedia acesso a dados da Lava Jato

Ministro do STF também informou em despacho que o caso será submetido ao plenário da Corte; Procuradoria-Geral da República havia recorrido da liminar na última sexta (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 17:34

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:34

Edson Fachin
Edson Fachin Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve nesta segunda-feira (10) a decisão que travou o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Em despacho, o relator informa que levará o caso para o plenário da Corte e pede, em até cinco dias, manifestação dos procuradores das forças-tarefas de Curitiba, São Paulo e Rio.
Intimem-se os Procuradores da República coordenadores dos grupos de trabalho que atuam em casos da Operação Lava Jato nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná para contrarrazões ao agravo regimental, no prazo de cinco dias, determinou o ministro. Assento desde logo que a matéria será submetida à deliberação do Tribunal Pleno.
Fachin revogou na última segunda, 3, liminar concedida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, durante o recesso do Judiciário e que permitiu o compartilhamento de dados da Lava Jato com a PGR. A medida travou a análise de informações que já haviam sido colhidas por Augusto Aras, que apresentou pedido de reconsideração na última sexta, 7, por meio de seu vice, Humberto Jacques.
Segundo Jacques, a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA), ligada ao gabinete de Aras, deverá examinar em profundidade para certificação ao Supremo Tribunal Federal da existência ou inexistência de dados e investigações relativos a atos ilícitos cometidos por autoridades com foro no Supremo.
A reclamação da PGR foi apresentada ao Supremo após os nomes dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), aparecerem em uma investigação da Lava Jato Curitiba. A Procuradoria suspeita que a força-tarefa esteja avançando sobre autoridades que detém foro privilegiado.
O líder da força-tarefa paranaense, Deltan Dallagnol, alegou que a inclusão dos nomes dos parlamentares era irrelevante e que ambos não eram alvos de investigações.
A investida da cúpula da PGR faz parte do que Aras chamou de correção de rumos da operação. Após obter dados da Lava Jato enquanto a liminar de Toffoli estava em vigor, o PGR disse que a força-tarefa de Curitiba tinha 350 terabytes de informações e dados de 38 mil pessoas  o Ministério Público Federal como um todo tem 40 terabytes.
Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, disse Aras, durante um evento no final de julho.
A decisão de Fachin ao revogar a liminar de Toffoli seguiu questões processuais. O ministro indicou que o instrumento utilizado pela PGR para obter a decisão  uma reclamação  não era via adequada no caso.

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