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Sítio de Atibaia

Fachin nega suspender julgamento que pode anular sentença de Lula

O tema tem relação com o recente entendimento do STF de que os réus delatados devem falar depois dos delatores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 18:35

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 18:35

Edson Fachin negou o pedido da defesa de Lula para suspender o julgamento do ex-presidente Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) , negou o pedido de liminar da defesa de Lula para suspender o julgamento que pode anular a sentença do sítio de Atibaia  na qual o petista foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão.

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A partir das 9h desta quarta, 27, os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Thompson Flores e Leandro Paulsen, apreciarão o mérito da apelação, mas antes abordarão questões preliminares, entre elas a das alegações finais. A decisão foi publicada nesta segunda, 25.
O julgamento chegou a ser suspenso, foi remarcado, e depois mantido por ordem do desembargador convocado do Superior Tribunal de Justiça Leopoldo Arruda.

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O tema tem relação com o recente entendimento do STF de que os réus delatados devem falar depois dos delatores. Caso os desembargadores entendam que a ação do sítio de Atibaia teve o mesmo andamento da de Aldemir Bendine  ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás que teve sua sentença anulada pelo STF por ter apresentado seus memoriais ao mesmo tempo que os réus que o delataram  , a sentença será anulada e o processo voltará para a fase das alegações finais em primeira instância.

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