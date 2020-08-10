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STF

Fachin nega recurso da PGR para ter acesso a dados da Lava Jato

Na decisão, Fachin não reviu seu entendimento sobre a questão dos dados da investigação, mas definiu que vai levar o caso para julgamento no plenário do STF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 17:23

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:23

Ministro Edson Fachin
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin Crédito: Carlos Moura|SCO|STF
ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou hoje (10) pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender sua própria decisão que impediu a entrega todas as bases de dados das investigações realizadas pelas forças-tarefas da Operação Lava Jato em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná.
Na decisão, Fachin não reviu seu entendimento sobre a questão, mas definiu que vai levar o caso para julgamento no plenário do STF. A data ainda não foi definida. O ministro também determinou que os procuradores responsáveis pelas forças-tarefas sejam notificados para apresentarem manifestação antes da análise pelo pleno.
No dia 3, Fachin revogou a liminar proferida em julho pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, autorizando a PGR a realizar a cópia dos dados das forças-tarefas. A anulação da decisão de Toffoli ocorreu por motivos processuais. Segundo Fachin, a ação utilizada pela PGR para pedir que os dados fossem enviados não pode ser usada para esse fim.
No recurso apresentado na semana passada, o vice-procurador geral, Humberto Jacques de Medeiros, pediu que Fachin mudasse sua decisão sobre a questão.
Medeiros disse que os integrantes das forças-tarefas são designados pela PGR. Dessa forma, os procuradores não podem reter informações sobre as investigações em andamento. Segundo o vice-procurador, não há intenção em fazer devassa de documentos.

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