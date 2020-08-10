Dias Toffoli é internado em Brasília com pneumonite alérgica

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, já esteve no hospital três vezes somente no ano de 2020 Crédito: Rosinei Coutinho | SCO |STF

Segundo a assessoria de imprensa do Supremo, o ministro teve resultado negativo para o teste de Covid-19

A assessoria da Corte diz que o ministro está bem, e não ficará de licença médica. Ele deverá despachar do hospital.

Essa é a terceira vez que o presidente do STF passa pelo hospital neste ano.

Na primeira vez, em maio, Toffoli passou por uma cirurgia, também em Brasília, para a drenagem de um abscesso.

Após o procedimento, ele ficou internado com sintomas que sugeriram infecção pelo novo coronavírus. Na época, o exame também deu negativo.