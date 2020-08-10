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Presidente do STF

Dias Toffoli é internado em Brasília com pneumonite alérgica

Segundo a assessoria de imprensa do Supremo, o ministro teve resultado negativo para o teste de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 08:05

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:05

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, já esteve no hospital três vezes somente no ano de 2020 Crédito: Rosinei Coutinho | SCO |STF
O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internado em um hospital de Brasília neste domingo (9), com pneumonite alérgica.
Segundo a assessoria de imprensa do Supremo, o ministro teve resultado negativo para o teste de Covid-19.
A assessoria da Corte diz que o ministro está bem, e não ficará de licença médica. Ele deverá despachar do hospital.
Essa é a terceira vez que o presidente do STF passa pelo hospital neste ano.
Na primeira vez, em maio, Toffoli passou por uma cirurgia, também em Brasília, para a drenagem de um abscesso.
Após o procedimento, ele ficou internado com sintomas que sugeriram infecção pelo novo coronavírus. Na época, o exame também deu negativo.
Já em julho, Toffoli sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. O ministro teve um corte na testa e precisou de uma sutura. Ele não precisou ficar internado em decorrência da queda.

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