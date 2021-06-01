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Aglomerações

Fachin dá 5 dias para Bolsonaro se explicar sobre falta de máscara

Ação movida pelo PSDB quer obrigar o presidente da República a seguir as recomendações sobre uso de máscara e distanciamento social na pandemia de Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2021 às 20:43

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 20:43

Sem máscara, presidente Jair Bolsonaro causa aglomeração na Paraíba
Sem máscara, presidente Jair Bolsonaro causa aglomeração na Paraíba Crédito: Alan Santos / PR
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifestar em uma ação movida pelo PSDB para obrigá-lo a seguir as recomendações sobre uso de máscara e distanciamento social na pandemia de Covid-19.
"São graves as alegações trazidas pelo Partido requerente. Sem descurar da urgência que as questões afetas à saúde pública reclamam, a oitiva da Presidência da República no curto prazo fixado em lei pode contribuir para delimitar o quadro descrito", diz um trecho do despacho.
Ele vai ouvir o presidente antes de decidir sobre o pedido da sigla para determinar que Bolsonaro seja multado caso descumpra as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde para frear o avanço do novo coronavírus. O ministro também solicitou pareceres da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República.

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Ao Supremo, o PSDB afirma que as recomendações da própria administração pública federal, como o Ministério da Saúde e a Anvisa, são claras sobre a necessidade de usar máscaras e álcool gel e evitar aglomerações. Na avaliação do partido, o presidente age 'em flagrante desvio de finalidade' ao descumprir as orientações.
"Ao desrespeitar de modo contumaz as medidas sanitárias, e incentivar a população a descumpri-las, afirmando tratar-se de 'frescuras' e 'mimimi', o próprio Presidente cria um grave risco de saúde pública para o povo - povo esse cujo bem-estar tem por maior garantidor e responsável a figura do Presidente", afirma a legenda.

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