Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Explosão atinge casas e escola em Curitiba e causa uma morte
Paraná

Explosão atinge casas e escola em Curitiba e causa uma morte

Um dos imóveis desabou; incidente foi provocado por botijão de gás
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2022 às 08:50

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 08:50

Sobrado desaba após explosão de botijão de gás em Curitiba.
Sobrado desaba após explosão de botijão de gás em Curitiba. Crédito: Twitter/Rafael Greca
A explosão de um botijão de gás provocou o desabamento de um sobrado e a morte de uma mulher de 43 anos no bairro Capão Raso, em Curitiba (PR), na noite desta terça-feira (12). Uma segunda casa e uma escola municipal também foram atingidas.
Bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil e dirigentes da Educação foram para o local após a explosão, segundo o prefeito Rafael Greca (União Brasil).
Greca disse que a Comissão de Edificações Danificadas avalia a possibilidade de demolir os imóveis afetados. A escola atingida é a Umuarama, na rua Frei Teófilo.
O corpo soterrado da vítima foi encontrado pelos bombeiros após seis horas de buscas. Outra mulher que estava no local sofreu ferimentos e foi socorrida. A polícia investiga a explosão.

Veja Também

Vazamento de gás causou explosão e desabamento de prédio em Vila Velha

Explosão e desabamento em Vila Velha: os detalhes do complexo resgate

Vídeo mostra explosão em prédio que desabou em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros defesa civil Curitiba (PR) Paraná Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados