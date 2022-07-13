Explosão atinge casas e escola em Curitiba e causa uma morte

Sobrado desaba após explosão de botijão de gás em Curitiba. Crédito: Twitter/Rafael Greca

A explosão de um botijão de gás provocou o desabamento de um sobrado e a morte de uma mulher de 43 anos no bairro Capão Raso, em Curitiba (PR) , na noite desta terça-feira (12). Uma segunda casa e uma escola municipal também foram atingidas.

Bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil e dirigentes da Educação foram para o local após a explosão, segundo o prefeito Rafael Greca (União Brasil).

Greca disse que a Comissão de Edificações Danificadas avalia a possibilidade de demolir os imóveis afetados. A escola atingida é a Umuarama, na rua Frei Teófilo.