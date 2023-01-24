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Após crise

Exército suspende nomeação de ajudante de ordens de Bolsonaro

Tenente-coronel Mauro Cid assumiria batalhão em Goiânia e, agora, espera nova designação dentro das Forças Armadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 19:01

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 19:01

BRASÍLIA - O comandante do Exército, Tomás Paiva, decidiu suspender a nomeação do tenente-coronel Mauro Cid para o comando do 1º Batalhão de Ações de Comando, em Goiânia.
Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro
Mauro Cid atuou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação
A decisão foi tomada nesta terça-feira (24) após conversa entre Tomás e Cid. Segundo relatos feitos à Folha de S.Paulo, o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu o afastamento diante da crise militar após a queda do ex-comandante do Exército Júlio César de Arruda.
O Alto Comando do Exército foi comunicado da decisão durante reunião nesta terça (24), em Brasília. A expectativa é que Cid seja realocado na Força nos próximos dias e consiga concorrer novamente ao cargo no batalhão em Goiânia no biênio 2025-2026, caso uma investigação da Polícia Federal sobre ele se encerre a tempo.

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