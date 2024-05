Chuva no Sul do país

Exército afasta militares após alarme falso sobre rompimento de dique no RS

Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul, desmentiu a informação e a qualificou como fake news; Exército afastou militares envolvidos e vai apurar o caso

O Exército afastou, no domingo (26), militares que informaram erroneamente aos moradores de Canoas, no Rio Grande do Sul, que um dique nas proximidades do bairro Mathias Velho havia se rompido. As tropas obtiveram a informação e, sem confirmá-la, passaram a ordenar a evacuação de áreas em risco. Após um desmentido da prefeitura de Canoas, a Força admitiu "erro de procedimento" e informou que os militares envolvidos foram afastados de suas funções.