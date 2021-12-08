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Trem Republicano

Ex-presidente Michel Temer dará nome a vagão de trem em SP

A rota, que opera desde o ano passado entre Salto e Itu, homenageia nos seus três vagões já em funcionamento personalidades políticas e culturais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2021 às 09:46

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 09:46

Michel Temer, ex-presidente da República
Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Agência Brasil | Arquivo
Um novo vagão que entrará em operação no Trem Republicano, no interior de São Paulo, levará o nome do ex-presidente Michel Temer (MDB).
A rota, que opera desde o ano passado entre Salto e Itu, homenageia nos seus três vagões já em funcionamento personalidades políticas e culturais.
Segundo a Serra Verde Express, que opera a rota turística, Temer foi escolhido para batizar o novo carro de passageiros devido à "sua relevância para o Brasil e para a região". A Faculdade de Direito de Itu abriga, desde 2018, o Centro de Memória Michel Temer.
O vagão boutique, mais caro entre os que já operam, leva o nome do ator Anselmo Duarte, natural de Salto e que morreu em 2009 aos 89 anos.
É o mais sofisticado dos três carros de passageiros e tem adaptações que permitem que o turista leve seus animais de estimação no passeio.
Já o vagão econômico leva o nome do ex-presidente Prudente de Morais, que governou o país entre 1894 e 1898 e foi o primeiro civil a ser presidente do país e também o primeiro eleito por voto direto.
O terceiro carro de passageiros tem como nome Olímpia Fonseca de Almeida Prado, dona com o marido, Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, do sobrado onde houve a Convenção de Itu, no século 19.
A inauguração do novo vagão está marcada para o próximo dia 18, com a presença de Temer em Itu.
O trem percorre um trajeto de 7,6 quilômetros entre os dois municípios, passando por trechos com muitas áreas verdes.
A operação está a cargo da Serra Verde, que já mantém o trem entre Curitiba e Morretes, na Serra do Mar paranaense, que firmou parceria com a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), responsável pela locomotiva a diesel usada na rota.

TREM REPUBLICANO

  • Rota: entre Itu e Salto;
  • Duração: 40 minutos;
  • Preços*: a partir de R$ 87; moradores das duas cidades pagam meia.

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