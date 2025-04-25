Ex-presidente Fernando Collor é preso em Alagoas após decisão de Moraes

Fernando Collor foi preso na madrugada desta sexta-feira (25) em Alagoas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente e ex-senador Fernando Collor foi preso na madrugada desta sexta-feira (25), por volta das 4 horas, em Maceió, Alagoas. A prisão aconteceu após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que negou nesta quinta-feira (24) os últimos recursos apresentados por Collor e determinou a execução da pena imposta ao ex-presidente.

Ao jornal O Globo, os advogados do ex-presidente confirmaram a prisão e disseram que Collor foi preso quando estava se deslocando espontaneamente para Brasília. Collor está custodiado, no momento, na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana.

A condenação

Collor foi condenado pelo Supremo em maio de 2023 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena foi fixada na ocasião em oito anos e dez meses de prisão.

A defesa sustentou ao Supremo que as acusações são baseadas apenas em delações premiadas e que não havia provas contra o ex-presidente.

A denúncia tinha sido apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) em agosto de 2015, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele foi acusado de receber propina de um esquema de corrupção na BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras.

Segundo a condenação, o ex-presidente influenciou o comando e as diretorias da empresa, de 2010 a 2014, para garantir a assinatura de contratos da estatal com a construtora UTC. Em troca, Collor teria recebido R$ 20 milhões.

O Supremo julgou em novembro de 2024 o primeiro recurso de Collor. Os advogados do ex-presidente pediam a revisão da pena do crime de corrupção passiva, sob o argumento de que o prazo estipulado no acórdão não equivalia à média dos prazos apresentados nos votos divergentes dos ministros.

Na prática, a defesa tentava reduzir a pena por corrupção passiva a um nível que faria o crime prescrever. Nesse cenário, o ex-presidente teria de cumprir somente a condenação por lavagem de dinheiro, estipulada em quatro anos e seis meses.

O entendimento do Supremo, porém, foi desfavorável a Collor. Por 6 votos contra 4, o plenário entendeu que o pedido da defesa para rever a condenação não merecia prosperar.

O ex-presidente governou de 1990 a 1992, quando foi afastado em processo de impeachment e renunciou ao cargo. Ele foi absolvido em 1994, também no STF, de acusação de corrupção passiva relativa a seu mandato na Presidência.