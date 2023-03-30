Ex-padrasto é preso suspeito de estuprar e passar HIV para enteada

Homem, de 36 anos, foi preso suspeito de estuprar e contaminar a enteada com HIV Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Goiás

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a própria enteada, de 8 anos, e contaminar a menina com HIV.

O suspeito foi preso na terça-feira (28), mais de três meses após o início das investigações, em Aparecida de Goiânia, em Goiás

A princípio, ele responde pelo crime de estupro de vulnerável, mas a polícia pretende indiciá-lo pela contaminação à criança.

O caso foi registrado em Guapó (GO) e a polícia foi acionada pelo Conselho Tutelar, que recebeu um chamado da escola da vítima.

As investigações foram iniciadas em 2022 e a mãe da criança se separou do homem ao descobrir os abusos.

"Ele já sabia que tinha o vírus do HIV. No interrogatório, disse que tinha o vírus antes do relacionamento com a mulher. A gente vai indiciá-lo também por lesão corporal gravíssima, além do estupro de vulnerável" André Veloso - Delegado