Ex-ministro da Saúde, Serra está contaminado com Covid-19

Senador José Serra (PSDB-SP) Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador José Serra (PSDB-SP), 79, está com Covid-19. Em nota, sua assessoria afirmou que "até o momento, não apresenta nenhum sintoma, o que, segundo avaliação médica, deve-se à sua imunização por duas doses da vacina".

Serra descobriu que estava infectado na terça-feira (22). Ele havia tido contato, segundo conhecidos, com uma pessoa que estava contaminada com o novo coronavírus.

Por precaução, está isolado desde quarta (23) em um quarto no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O senador passou por exames, que constataram boa condição clínica e nenhuma complicação decorrente da infecção. Serra foi ministro da Saúde de 1998 a 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso.