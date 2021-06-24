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Já vacinado

Ex-ministro da Saúde, Serra está contaminado com Covid-19

Em nota, a assessoria afirmou que o político não apresenta nenhum sintoma. Por precaução, está isolado desde quarta (23) em um quarto no Hospital Sírio-Libanês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2021 às 19:19

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 19:19

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Em discurso, à tribuna, senador José Serra (PSDB-SP).
Senador José Serra (PSDB-SP) Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador José Serra (PSDB-SP), 79, está com Covid-19. Em nota, sua assessoria afirmou que "até o momento, não apresenta nenhum sintoma, o que, segundo avaliação médica, deve-se à sua imunização por duas doses da vacina".
Serra descobriu que estava infectado na terça-feira (22). Ele havia tido contato, segundo conhecidos, com uma pessoa que estava contaminada com o novo coronavírus.
Por precaução, está isolado desde quarta (23) em um quarto no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O senador passou por exames, que constataram boa condição clínica e nenhuma complicação decorrente da infecção. Serra foi ministro da Saúde de 1998 a 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso.
Em nota, a assessoria escreveu que "sua hospitalização é preventiva e para realização de exames, e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas".

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