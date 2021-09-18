Ex-governador Sérgio Cabral é transferido para presídio em Niterói

Cabral estava preso na Penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no complexo penitenciário de Gericinó (zona oeste do Rio), onde também estão detidas pessoas citadas pelo ex-governador em seu acordo de delação premiada, firmado com a Polícia Federal em 2020 e anulado pelo STF em maio passado. Embora o acordo tenha perdido a validade, ele envolve pessoas que estavam convivendo com o ex-governador na prisão. A defesa de Cabral então pediu ao STF que determinasse a transferência de Cabral, para evitar que ele tivesse contato com esses outros presos. Fachin aceitou a argumentação e determinou a transferência, na última quinta-feira, 16.