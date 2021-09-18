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Preso desde 2016

Ex-governador Sérgio Cabral é transferido para presídio em Niterói

A transferência ocorreu por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que atendeu decisão do ministro do STF Edson Fachin
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 set 2021 às 16:43

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 16:43

Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro Crédito: Valter Campanato | Agências Brasil
O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso desde novembro de 2016 por chefiar um esquema de corrupção, passou a primeira noite no Batalhão Especial Prisional, da Polícia Militar, em Niterói (Região Metropolitana do Rio) Ele foi transferido na sexta-feira, 17, por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que atendeu decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.
Cabral estava preso na Penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no complexo penitenciário de Gericinó (zona oeste do Rio), onde também estão detidas pessoas citadas pelo ex-governador em seu acordo de delação premiada, firmado com a Polícia Federal em 2020 e anulado pelo STF em maio passado. Embora o acordo tenha perdido a validade, ele envolve pessoas que estavam convivendo com o ex-governador na prisão. A defesa de Cabral então pediu ao STF que determinasse a transferência de Cabral, para evitar que ele tivesse contato com esses outros presos. Fachin aceitou a argumentação e determinou a transferência, na última quinta-feira, 16.
Na sexta-feira Cabral foi conduzido ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, para exame de corpo de delito de praxe, realizado sempre que a pessoa chega ou sai de um presídio, e por volta das 16h chegou à unidade prisional da PM em Niterói, onde seguirá preso.

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