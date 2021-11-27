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Ofensas

Eunício Oliveira é condenado a pagar R$ 50 mil a Ciro por palavras ofensivas

Eunício de Oliveira (MDB) chamou o ex-ministro Ciro Gomes (PSD) de "batedor de carteira", "sem escrúpulos" e "cooptador de partido"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 nov 2021 às 17:35

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 17:35

O ex-presidente do Senado Eunício de Oliveira (MDB)
O ex-presidente do Senado Eunício de Oliveira (MDB) Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil
A juíza Fabricia Ferreira de Freitas, da 23ª Vara Cível de Fortaleza, condenou o ex-presidente do Senado Eunício de Oliveira (MDB) a indenizar o ex-ministro Ciro Gomes (PSD) em R$ 50 mil por ter chamado o pré-candidato à presidência de "batedor de carteira", "sem escrúpulos" e "cooptador de partido". A magistrada ponderou que a declaração de Eunírio "atinge diretamente" a imagem de Ciro, considerando que o emedebista dirigiu ao ex-ministro "palavras ofensivas".
A decisão foi dada na quinta-feira (25), no âmbito de ação em que Ciro pedia indenização de R$ 100 mil pelas ofensas que foram proferidas por Eunício em entrevista concedida à Rádio O Povo/CBN em novembro de 2015.
Em sua decisão, Fabrícia afastou a alegação da defesa de que Eunício estaria isento do dever de indenizar Ciro por ser senador à época e ter "imunidade formal e material". A juíza frisou que a conduta do emedebista "não guardou relação com a sua função" como parlamentar.
A magistrada acabou arbitrando o valor da indenização em R$ 50 mil em atenção ao "princípio da razoabilidade", indicando que definição do montante a ser pago a Ciro considerou "grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes", além das "circunstâncias em que ocorreu o evento e as consequências advindas ao ofendido".

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