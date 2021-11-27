Eunício Oliveira é condenado a pagar R$ 50 mil a Ciro por palavras ofensivas

O ex-presidente do Senado Eunício de Oliveira (MDB) Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

A juíza Fabricia Ferreira de Freitas, da 23ª Vara Cível de Fortaleza , condenou o ex-presidente do Senado Eunício de Oliveira (MDB) a indenizar o ex-ministro Ciro Gomes (PSD) em R$ 50 mil por ter chamado o pré-candidato à presidência de "batedor de carteira", "sem escrúpulos" e "cooptador de partido". A magistrada ponderou que a declaração de Eunírio "atinge diretamente" a imagem de Ciro, considerando que o emedebista dirigiu ao ex-ministro "palavras ofensivas".

A decisão foi dada na quinta-feira (25), no âmbito de ação em que Ciro pedia indenização de R$ 100 mil pelas ofensas que foram proferidas por Eunício em entrevista concedida à Rádio O Povo/CBN em novembro de 2015.

Em sua decisão, Fabrícia afastou a alegação da defesa de que Eunício estaria isento do dever de indenizar Ciro por ser senador à época e ter "imunidade formal e material". A juíza frisou que a conduta do emedebista "não guardou relação com a sua função" como parlamentar.