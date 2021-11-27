O perigo da desancoragem da inflação no Brasil

Num processo inflacionário persistente no tempo, que é o nosso caso, o papel do Banco Central , entre outros, é proceder a ancoragem das expectativas por meio do acionamento da taxa básica de juros. Ao pressioná-la para cima , emite sinal para o mercado de que pretende endurecer o “jogo” para garantir a chegada a uma linha previamente estabelecida, a uma determinada meta inflacionária. Essa sinalização tem a função de canalizar e demarcar o campo de expectativas do mercado.

Como o mercado se posta e se movimenta motivado, influenciado e acionado por uma variada e extensa lista de variáveis, as quais são expostas às intempéries e imprevisibilidades dos ambientes que as cercam, nada impede que em certas circunstâncias as pretensões da política monetária passem a carecer de sustentação. Ou seja, a esperada função de ancoragem de expectativas pode não acontecer a contento.

E, ao que nos parece, é o que se detecta no momento. Sucessivos incrementos na taxa básica de juros – a Selic – ao contrário de fazer arrefecer as expectativas em relação à inflação, como se esperaria, a estão pressionando para cima. O mercado, por exemplo, pela pesquisa do Boletim Focus, do próprio Banco Central, já antecipa a inflação para 2022 em 4,96%, ante 4,79 % da sena anterior. O centro da meta está definido em 3,5%.

Por mais que se argumente que não haja descontrole do processo inflacionário e que a aceleração dos preços no momento possam estar circunscritos a choques temporários de oferta, em especial de energia e combustível, mas também em função do câmbio, não se deve descartar o fato de que há no ar uma certa percepção, embora moderadamente consensual no mercado, de uma crescente dificuldade do Banco Central em oferecer ancoragem para além de 2022.

O receio dominante é de que com o câmbio flutuando, o que é correto, mas com sérias fraturas na política fiscal, que fazem aumentar o risco fiscal do país, torna difícil a tarefa de segurar os preços contando-se apenas com o apelo à política monetária. Ainda mais partindo-se da hipótese mais provável de que os preços não estão sendo pressionados pelo lado da demanda.

Em verdade, o país encontra-se em estado de estagflação, que é quando os preços sobem mesmo com a atividade econômica em baixa. E nessas circunstâncias, nos ensina a boa teoria econômica que cai a eficácia da política monetária.