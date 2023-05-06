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Look

Estilista de vestido de Janja na coroação de Charles 3° explica o conceito da roupa

Primeira-dama usou um vestido de lã totalmente vermelho telha, feito à mão, acompanhado de uma capa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2023 às 17:40

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 17:40

A primeira-dama Janja Silva acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na coroação de Charles 3º, neste sábado (6), em Londres. Na cerimônia, ela usou um vestido de lã totalmente vermelho telha, feito à mão, acompanhado de uma capa. A peça foi produzida exclusivamente para Janja, conforme conta a estilista Rafaella Caniello à reportagem.
O processo de confecção da roupa foi realizada por ela em parceria com a stylist Rita Lazzarotti. Segundo Rafaella, Janja é muito participativa na criação de seus looks. "Ela opina na cor, no comprimento, mostra os modelos que se sente bem em vestir. A Janja é uma pessoa muito leve, tem opinião forte e sabe ouvir", explica ela.
A maior preocupação das estilistas foi deixar a primeira-dama adequada à cerimônia. "É um código de vestimenta muito específico, e ainda assim precisamos representar a personalidade dela", reforça Rafaella, pontuando que foi um vestido feito sob medida, sem modelos semelhantes à venda.
A roupa de Janja é da grife Neriage. Nesta sexta-feira (5), ela também optou por outra marca brasileira - a PRINTING, de Belo Horizonte - para o seu vestido laranja, em visita ao primeiro-ministro britânico.

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