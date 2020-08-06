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Pandemia

Estado do Rio registra mais 86 mortes por Covid-19 e 1.385 casos da doença

Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 21º do mundo com mais infectados. Mais 971 mortes estão sendo investigadas,  sob suspeita de terem sido causadas pela doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 17:48

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:48

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Mais 971 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19 no Rio Crédito: Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 86 mortes por covid-19 e 1.385 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (6) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 13.941 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 174.064 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 21º do mundo com mais infectados. Mais 971 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 155.312 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (8.540), São Gonçalo (598), Duque de Caxias (590), Nova Iguaçu (446), São João de Meriti (330), Niterói (309), Campos dos Goytacazes (228), Belford Roxo (222), Itaboraí (171) e Magé (165).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (73.517), São Gonçalo (9.106), Niterói (9.079), Duque de Caxias (6.533), Macaé (5.931), Nova Iguaçu (4.330), Angra dos Reis (3 976), Volta Redonda (3.867), Itaboraí (3.452) e Campos dos Goytacazes (3.242).

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