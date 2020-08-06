Estado do Rio registra mais 86 mortes por Covid-19 e 1.385 casos da doença

O Estado do Rio de Janeiro registrou 86 mortes por covid-19 e 1.385 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (6) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 13.941 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 174.064 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 21º do mundo com mais infectados. Mais 971 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 155.312 pacientes se curaram.