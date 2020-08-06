SP registra mais de 13,4 mil casos e 339 mortes por Covid-19 em um dia

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo contabilizou 13.405 novos casos e mais 339 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com isso, o estado soma agora 598.670 casos confirmados e 24.448 óbitos por covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.

Entre o total de casos diagnosticados, 390.601 pessoas estão recuperadas da doença, sendo 73.967 após internação.

Há 13.080 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 5.556 em estado grave.