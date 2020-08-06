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Saúde

SP registra mais de 13,4 mil casos e 339 mortes por Covid-19 em um dia

Com isso, o estado soma agora 598.670 casos confirmados e 24.448 óbitos por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:32

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:32

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo contabilizou 13.405 novos casos e mais 339 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com isso, o estado soma agora 598.670 casos confirmados e 24.448 óbitos por covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.
Entre o total de casos diagnosticados, 390.601 pessoas estão recuperadas da doença, sendo 73.967 após internação.
Há 13.080 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 5.556 em estado grave.
A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) no estado está em 59,7%, enquanto na Grande São Paulo está em 58,2%.

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