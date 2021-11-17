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Proteção contra a Covid

Estado do Rio de Janeiro mantém uso de máscara em locais fechados

Após a prefeitura do Rio ter flexibilizado uso de máscaras em academias de ginástica, a Secretaria de Estado de Saúde informou que manterá a obrigatoriedade em locais fechados
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 nov 2021 às 15:57

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 15:57

Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas em 2020 no Espírito Santo
Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas no Rio de Janeiro.  Crédito: Agência Brasil
Após um decreto da prefeitura do Rio de Janeiro liberar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 nas academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que não vai flexibilizar o uso do equipamento em locais fechados.
“A decisão foi tomada em acordo com o grupo técnico de especialistas que assessora a vigilância estadual. De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, em casos de discordância entre as esferas municipal e estadual, a regra mais restritiva prevalece”, informou a SES por meio de nota.
A norma municipal exigia a apresentação do comprovante de vacinação para liberar do uso da máscara, mas a SES destaca que o risco de contaminação em ambientes fechados ainda é muito alto, já que o coronavírus é transmitido pelo ar.
“Apesar da queda sustentável nos indicadores epidemiológicos e assistenciais da covid-19, os técnicos da vigilância estadual e o grupo de especialistas entendem que a imunidade coletiva ainda não atingiu os patamares necessários para retirada de máscaras em locais fechados”, afirma a pasta.

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