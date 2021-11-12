Maranhão desobriga uso de máscara em espaços abertos

Apesar da medida, Dino afirmou que os prefeitos podem editar normas exigindo o uso da máscara, tendo em vista a situação em cada cidade. De acordo com o governo maranhense, são 13 municípios com 70% ou mais de cobertura vacinal completa da população. São eles: a capital São Luís, Afonso Cunha, Santo Antônio dos Lopes, Alcântara, São João dos Patos, Junco do Maranhão, Bacurituba, Caxias, Guimarães, Cedral, Sucupira do Riachão, Mirinzal e Nova Colinas.

O novo decreto também estipula que os municípios devem comprovar a aplicação de, pelo menos, 85% das vacinas já repassadas pelo governo estadual, para receberem novas remessas do imunizante. Na oportunidade, o Estado irá deslocar equipes para apoiar municípios com baixa vacinação, bem como realizar redistribuição de vacinas para permitir que a 3ª dose seja aplicada em pessoas com 50 anos ou mais, conforme calendário definido por cada cidade.