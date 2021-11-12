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Pandemia

Maranhão desobriga uso de máscara em espaços abertos

O novo decreto também estipula que os municípios devem comprovar a aplicação de, pelo menos, 85% das vacinas já repassadas pelo governo estadual, para receberem novas remessas do imunizante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 nov 2021 às 10:32

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 10:32

Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas em 2020 no Espírito Santo
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), anunciou, na quinta-feira (11), o uso facultativo de máscaras em locais abertos no Estado Crédito: Agência Brasil
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), anunciou, na quinta-feira (11), o uso facultativo de máscaras em locais abertos no Estado. Em lugares fechados, o chefe do Executivo estadual declarou que o acessório continuará como opcional para cidades com mais de 70% da população vacinada com as duas doses contra a Covid-19. Para cidades com menor porcentagem, em estabelecimentos que não exigirem comprovante de vacinação, o uso continua sendo obrigatório.
Apesar da medida, Dino afirmou que os prefeitos podem editar normas exigindo o uso da máscara, tendo em vista a situação em cada cidade. De acordo com o governo maranhense, são 13 municípios com 70% ou mais de cobertura vacinal completa da população. São eles: a capital São Luís, Afonso Cunha, Santo Antônio dos Lopes, Alcântara, São João dos Patos, Junco do Maranhão, Bacurituba, Caxias, Guimarães, Cedral, Sucupira do Riachão, Mirinzal e Nova Colinas.
O novo decreto também estipula que os municípios devem comprovar a aplicação de, pelo menos, 85% das vacinas já repassadas pelo governo estadual, para receberem novas remessas do imunizante. Na oportunidade, o Estado irá deslocar equipes para apoiar municípios com baixa vacinação, bem como realizar redistribuição de vacinas para permitir que a 3ª dose seja aplicada em pessoas com 50 anos ou mais, conforme calendário definido por cada cidade.

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