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O mais afetado

Estado de SP concentra 70% das mortes por coronavírus

São 2.981 diagnósticos e 164 mortes dos 6.836 casos e 240 óbitos do Brasil. Os dados atualizados da pandemia foram divulgados nesta quarta-feira (1) na plataforma do Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 17:58

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 17:58

Covid-19
São Paulo é o estado do Brasil mais atingido pela Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pelo novo coronavírus, concentrando 70% das mortes e 43,6% dos casos confirmados da doença no País. São 2.981 diagnósticos e 164 mortes dos 6.836 casos e 240 óbitos do Brasil. Os dados atualizados da pandemia foram divulgados nesta quarta-feira (1) na plataforma do Ministério da Saúde.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
As outras unidades com mais casos são: Rio de Janeiro (832), Ceará (444), Distrito Federal (355), Minas Gerais (314) e Rio Grande do Sul (306). Em nível regional, o Sudeste representa 62% do total de casos, enquanto a região Norte é a menos afetada, com apenas 5% das pacientes.

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