Estado de SP concentra 70% das mortes por coronavírus

O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pelo novo coronavírus, concentrando 70% das mortes e 43,6% dos casos confirmados da doença no País. São 2.981 diagnósticos e 164 mortes dos 6.836 casos e 240 óbitos do Brasil. Os dados atualizados da pandemia foram divulgados nesta quarta-feira (1) na plataforma do Ministério da Saúde.