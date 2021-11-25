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Combate a desinformação

Especialistas sugerem fiscalização extra nas urnas eletrônicas para combater fake news

Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político sugere testes com os equipamentos com participação de partidos

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 10:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2021 às 10:27
Urna - confirma
Especialistas em direito eleitoral sugeriram ao TSE a realização de uma fiscalização extra nas urnas eletrônicas nos dias de votação Crédito: Carlos Alberto Silva
Especialistas em direito eleitoral sugeriram ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a realização de uma fiscalização extra nas urnas eletrônicas nos dias de votação como forma de combater a disseminação de fake news sobre a segurança do equipamento.
A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político sugere que mesários possam suspender a votação do eleitor e convocar fiscais de ao menos três partidos, além de outros eleitores, para testar se todos os candidatos a cargos majoritários aparecem na urna.
"A ideia é regulamentar e dar mais segurança aos mesários para resolver no dia da votação as críticas que vimos aparecer nos pleitos anteriores de que a urna não estaria registrando voto em determinado candidato", explica a advogada Juliana Pereira, da Abradep.

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