Especialistas sugerem fiscalização extra nas urnas eletrônicas para combater fake news

Especialistas em direito eleitoral sugeriram ao TSE a realização de uma fiscalização extra nas urnas eletrônicas nos dias de votação

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político sugere que mesários possam suspender a votação do eleitor e convocar fiscais de ao menos três partidos, além de outros eleitores, para testar se todos os candidatos a cargos majoritários aparecem na urna.