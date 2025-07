Preciosa

Esmeralda de 92,5 kg encontrada na Bahia será leiloada por R$ 100 milhões

A peça é uma canga de esmeralda de formação rochosa com alta concentração de cristais hexagonais do tipo esmeralda, muitos deles bem preservados

Publicado em 22 de julho de 2025 às 09:09

A peça é uma canga de esmeralda de formação rochosa com alta concentração de cristais Crédito: Divulgação/Bid Leilão

Uma esmeralda bruta de 92,5 kg será leiloada no próximo dia 8 de agosto com lance inicial de R$ 100 milhões. A pedra foi encontrada na região da Serra da Carnaíba, no semiárido baiano, e, segundo a empresa Bid Leilão, responsável pela venda, está em seu estado natural, sem lapidação - processo que transforma a gema em joias como anéis e colares. >

A peça é uma canga de esmeralda de formação rochosa com alta concentração de cristais hexagonais do tipo esmeralda, muitos deles bem preservados. Com dimensões de 68 cm x 43 cm x 40 cm, a pedra foi batizada de "Pequena Notável", em homenagem a Carmen Miranda, apelidada assim por sua baixa estatura (cantora tinha 1,53 metros de altura e ganhou o apelido do radialista César Ladeira). Apesar do tamanho reduzido para um bloco rochoso, a pedra impressiona pela abundância de cristais preciosos.>

De acordo com a empresa leiloeira, a esmeralda foi adquirida em agosto de 2024 por um empresário carioca do setor de metalurgia, que também atua como colecionador e investidor de ativos minerais. Quase um ano depois da compra, ele decidiu colocar a peça à venda em leilão virtual. Interessados poderão ver a pedra no site da empresa ou presencialmente no Rio de Janeiro, mediante agendamento.>

