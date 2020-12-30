Ernesto Araújo critica legalização do aborto na Argentina: 'Barbárie'

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou a decisão que legalizou o aborto na Argentina, aprovada pelo Senado do país vizinho na madrugada desta quarta-feira, 30. Em sua conta pessoal no Twitter, o chanceler chamou a prática de "barbárie" e afirmou que o Brasil "permanecerá na vanguarda do direito à vida".

"O Brasil permanecerá na vanguarda do direito à vida e na defesa dos indefesos, não importa quantos países legalizem a barbárie do aborto indiscriminado, disfarçado de 'saúde reprodutiva' ou 'direitos sociais' ou como quer que seja", escreveu, compartilhando uma reprodução de uma matéria do jornal El País.

O projeto aprovado nesta madrugada autoriza a interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana de gestação. A sessão durou 12 horas e terminou em 38 votos a favor, 29 contra e 1 abstenção. Milhares de pessoas se concentraram ao redor do Congresso para comemorar, mas vários grupos criticaram o resultado.

Com a aprovação, a Argentina se torna o primeiro grande país da região a permitir o procedimento, que até então era autorizado em Cuba, no Uruguai, na Guiana e em partes do México - antes disso, o aborto legal só era permitido se a mulher sofresse estupro ou estivesse em perigo de vida.