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Novo governo

Equipe de Lula faz primeira visita ao CCBB, que será sede da transição de governo

A presidente do PT afirmou que serão indicadas 50 pessoas, que ocuparão cargos públicos, além de colaboradores voluntários, que não serão remunerados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2022 às 16:38

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 16:38

O CCBB recebe alterações e mudanças para alojar a sede do governo de transição
O CCBB recebe alterações e mudanças para alojar a sede do governo de transição Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A equipe do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz nesta sexta-feira (4) a primeira visita ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que será a sede da transição.
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-ministro Aloizio Mercandate representaram o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que coordenará o processo.
Segundo Gleisi, eles foram recebidos pelo vice-presidente corporativo do Banco do Brasil, Ênio Mathias Ferreira, e visitaram as instalações.
A presidente do PT afirmou que serão indicadas 50 pessoas, que ocuparão cargos públicos, além de colaboradores voluntários, que não serão remunerados, para trabalhar na troca de informações com a gestão de Jair Bolsonaro (PL) e elaborar as propostas de Lula.
Os nomes só devem ser indicados na semana que vem.

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"A ideia é que, a partir de segunda [7], a gente já comece a ocupar o espaço, não com a equipe toda formada, mas com a equipe de administração, pessoal que vai fazer essa parte de apoio, para que a equipe da transição mesmo, das áreas temáticas, cheguem e esteja tudo pronto", afirmou.
Está prevista na segunda uma reunião da equipe de transição com o presidente eleito para definir os escolhidos. No mesmo dia, há expectativa de que seja fechada uma agenda para que o próprio Lula viaje a Brasília, provavelmente na terça (8).
Na capital, Lula deverá visitar o CCBB e conduzir uma série de conversas com representantes dos Três Poderes. "Não tem nada marcado, tem a pretensão. O presidente falou que quer fazer visitas. Como retorna domingo, só vamos discutir a agenda dele na segunda", disse Gleisi.
Alckmin, porém, já é certo que estará em Brasília na próxima semana para o início dos trabalhos.
Em entrevista durante a visita, Gleisi foi questionada a respeito das críticas feitas pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), aliado próximo de Lula, à chamada PEC de transição que o governo eleito articula no Congresso para garantir o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil no ano que vem. O programa deve voltar a se chamar Bolsa Família.

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O senador afirmou que a PEC é uma "barbeiragem". Segundo ele, não era necessário "se entregar dessa forma" ao centrão.
"Conversei ontem [quinta, 3] com senador Renan Calheiros, temos de ver todas as possibilidades para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas. Não podemos entrar 2023 sem o auxílio emergencial [Brasil] e sem o aumento real do salário mínimo, coisas que foram contratadas com o povo brasileiro."
Gleisi também comentou o embate que ela teve nas redes sociais com o bispo Edir Macedo, líder da Universal do Reino de Deus.
O fundador da igreja, que disparou vários ataques contra Lula durante a campanha presidencial, afirmou em live que fiéis deveriam perdoar o agora presidente eleito, pois o contrário seria fazer o jogo do diabo.
"Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila", afirmou a deputada reeleita em sua conta no Twitter.
Em entrevista nesta sexta, Gleisi afirmou que não tem nada a complementar, mas que respeita o eleitorado evangélico brasileiro.
"Não tenho nada a complementar ao que disse, respeitamos todas as igrejas, o que disse está dito", afirmou. "Nunca nos afastamos, só não misturamos política com religião."

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