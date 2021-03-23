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Pressão sobre ministro

Empresários criticam Ernesto Araújo em reunião com Lira e Pacheco

Representantes de diversos setores tiveram reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na capital paulista

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 15:53
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) foi criticado por empresários na noite desta segunda-feira (22) em São Paulo.
Representantes de diversos setores tiveram reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na capital paulista.
Nos encontros, o titular do Itamaraty foi chamado de omisso pela postura que tem tido durante a pandemia do coronavírus.
Os críticos afirmaram que a pasta deveria ter ficado à frente de questões importantes, como da vacina, de insumos e medicamentos, mas se manteve ao lado do negacionismo.
A pressão sobre o ministro tem aumentado. Líder do centrão, Ciro Nogueira (PP-PI) disse ao Painel que, se Araújo não mudar de postura, passará a defender sua troca.
Em visita que fez a Israel, Araújo chegou a ter a atenção chamada para uso da máscara, quando caminhava em a proteção para uma foto. A cena viralizou.

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