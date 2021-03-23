Empresários criticam Ernesto Araújo em reunião com Lira e Pacheco

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) foi criticado por empresários na noite desta segunda-feira (22) em São Paulo.

Representantes de diversos setores tiveram reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na capital paulista.

Nos encontros, o titular do Itamaraty foi chamado de omisso pela postura que tem tido durante a pandemia do coronavírus.

Os críticos afirmaram que a pasta deveria ter ficado à frente de questões importantes, como da vacina, de insumos e medicamentos, mas se manteve ao lado do negacionismo.

A pressão sobre o ministro tem aumentado. Líder do centrão, Ciro Nogueira (PP-PI) disse ao Painel que, se Araújo não mudar de postura, passará a defender sua troca.