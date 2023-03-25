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Empresário que cedeu jato para Lula foi campeão de doações ao PT

Em dezembro, mais de um mês após a eleição, ele fez duas contribuições totalizando R$ 1 milhão para o partido, segundo prestação de contas apresentada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Publicado em 25 de Março de 2023 às 20:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2023 às 20:05
O empresário José Seripieri Filho, dono da empresa Qualicorp, foi o maior doador individual do PT no ano passado.
Em dezembro, mais de um mês após a eleição, ele fez duas contribuições totalizando R$ 1 milhão para o partido, segundo prestação de contas apresentada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Com isso, totalizou R$ 2.575.000 repassados aos cofres da legenda e ultrapassou o empresário e pecuarista Jonas Barcellos, que deu R$ 2,1 milhões no ano passado.
Seripieri é amigo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de diversos petistas. Em novembro do ano passado, ele emprestou seu jatinho particular para o então presidente eleito participar da COP, encontro climático da ONU, no Egito.

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