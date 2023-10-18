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Fatalidade

Empresária morre após portão eletrônico de casa cair sobre ela em Goiás

A queda aconteceu quando a vítima teria tentado abrir o portão manualmente, pois o controle remoto não havia funcionado. Familiares disseram que o equipamento estaria com defeito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2023 às 15:38

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 15:38

A empresária Rivana Ferreira, de 44 anos, após ser atingida pelo portão eletrônico da própria casa, em Goiás
A empresária Rivana Ferreira, de 44 anos, morreu após ser atingida pelo portão eletrônico da própria casa, em Goiás Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma empresária morreu após ser atingida pelo portão eletrônico da própria casa, no município de Rio Verde, a 232 quilômetros de Goiânia, em Goiás. Rivana Ferreira, 44, havia saído com a mãe na manhã desta terça-feira (17) para ir ao supermercado e, ao chegar em casa, quando tentou abrir o portão eletrônico, o cabo de aço que sustentava a estrutura se rompeu, fazendo com que o portão caísse sobre ela.
Ela teria tentado acionar o portão pelo controle remoto, mas o equipamento não respondia. Rivana então desceu do carro e tentou abrir o equipamento manualmente e, nesse instante, o portão desabou sobre ela. Familiares disseram que o equipamento estaria com defeito, segundo a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo.
Vizinhos correram para socorrer a empresária e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado. Ela foi encaminhada para o HMU (Hospital Municipal Universitário), mas não resistiu aos ferimentos. Rivana tinha uma loja de roupas e era conhecida na região. Ela comemoraria seu aniversário no dia 23 de outubro. Nas redes sociais, amigos e parentes comentaram a morte. A irmã de Rivana, Rachel, falou sobre a morte em um post curto. "Minha irmã faleceu. Meu Deus", escreveu.
"Estou sem acreditar. Tão cheia de vida, com tantos planos. Sempre tão vaidosa, sempre tão bonita. Você ficará guardada no meu coração, uma das minhas melhores amigas. Que Deus em sua infinita misericórdia te receba de braços abertos, e que Ele conforte sua mãe e sua família. Vai com Deus minha amiga", disse Fabiana Villar, amiga de Rivana, em post no Facebook.
O Instituto Médico Legal (IML) deve realizar exames no corpo de vítima para identificar a causa da morte, que não foi revelada.

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