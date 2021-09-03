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Atos no Brasil

Embaixada dos EUA pede que americanos evitem áreas de atos do 7 de Setembro

Presidente da República brasileiro pretende fazer pronunciamentos a seus apoiadores; nesta sexta (03), Bolsonaro ameaçou ministros do STF

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 16:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 set 2021 às 16:33
Desfile de tanques e blindados da Marinha pela Esplanada dos Ministérios
Desfile de tanques e blindados da Marinha pela Esplanada dos Ministérios Crédito: Matheus W Alves/Futura Press/Folhapress
A embaixada dos Estados Unidos do Brasil alertou americanos que estejam no País a evitar áreas próximas aos protestos convocados para 7 de setembro. A recomendação foi feita nesta sexta-feira (03), em publicação no Twitter.
"São esperadas manifestações nas principais cidades do Brasil na terça-feira, 7 de setembro. A Embaixada dos EUA no Brasil adverte os cidadãos dos EUA a evitar áreas próximas a protestos e manifestações, já que mesmo as manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar conflitantes", diz a postagem da embaixada. 

VEJA A PUBLICAÇÃO:

Atos bolsonaristas e contrários ao governo foram convocados para o Feriado da Independência em todo o País, o que pode levar a confrontos. Em São Paulo, manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro devem se concentrar na Avenida Paulista e os críticos, no Vale do Anhangabaú.

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