Embaixada dos EUA pede que americanos evitem áreas de atos do 7 de Setembro

Desfile de tanques e blindados da Marinha pela Esplanada dos Ministérios Crédito: Matheus W Alves/Futura Press/Folhapress

A embaixada dos Estados Unidos do Brasil alertou americanos que estejam no País a evitar áreas próximas aos protestos convocados para 7 de setembro. A recomendação foi feita nesta sexta-feira (03), em publicação no Twitter.

"São esperadas manifestações nas principais cidades do Brasil na terça-feira, 7 de setembro. A Embaixada dos EUA no Brasil adverte os cidadãos dos EUA a evitar áreas próximas a protestos e manifestações, já que mesmo as manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar conflitantes", diz a postagem da embaixada.

VEJA A PUBLICAÇÃO:

Demonstrations are expected to take place in major cities across Brazil on Tuesday, September 7. The U.S. Embassy in Brazil cautions U.S. citizens to avoid areas around protests and demonstrations, as even demonstrations intended to be peaceful can turn confrontational. — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) September 3, 2021