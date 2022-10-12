Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em Salvador, Lula inicia giro para ampliar votação no Nordeste
Eleições 2022

Em Salvador, Lula inicia giro para ampliar votação no Nordeste

Além da Bahia, candidato do PT vai passar por Pernambuco, Sergipe e Alagoas durante esta semana

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 19:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 out 2022 às 19:00
SALVADOR - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou nesta quarta-feira (12) pela Bahia a agenda que fará por quatro Estados do Nordeste para tentar ampliar a votação na região onde teve o melhor desempenho no primeiro turno.
O petista realiza caminhada em Salvador ao lado do candidato ao governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), que disputa o segundo turno contra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula conversou com a imprensa na chegada à Bahia Crédito: Reprodução de vídeo
Lula quer dar força ao correligionário, que terminou a primeira etapa da disputa eleitoral na liderança. Além disso, pretende alargar o placar em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, onde teve 69,7% dos votos válidos contra 24,3% do adversário.
A agenda do ex-presidente em Salvador começou com um pronunciamento à imprensa, por volta das 16 horas. No fim da tarde, ele iniciou a caminhada do bairro de Ondina até o Farol da Barra, um dos principais cartões postais da capital baiana.
Em mais de um momento, Lula empunhou a bandeira do Brasil, apropriada por bolsonaristas como símbolo da campanha do candidato à reeleição. O ex-presidente também usou boné com símbolo do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), base histórica do petismo, mas motivo de tensões com o agronegócio, a quem Lula faz acenos reiterados na campanha.
Ainda nesta semana, Lula visita Sergipe, Alagoas e Pernambuco, estados onde haverá segundo turno com candidatos apoiados por ele.
O Nordeste foi responsável pela liderança do petista nacionalmente ao dar a ele uma vantagem de 12,9 milhões de votos em relação ao presidente da República. O resultado amorteceu a derrota de Lula no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Nessas três regiões, o petista teve 6,95 milhões de votos a menos que o presidente. No saldo final do país, a diferença foi de 6,1 milhões de votos a favor de Lula (48,43% a 43,20% em votos válidos).

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Bolsonaro acompanha missa em Aparecida entre aplausos e vaias

'Ou somos evangélicos ou católicos', diz arcebispo sobre Bolsonaro em Aparecida

Lula faz caminhada no Complexo do Alemão e promete avanços aos mais pobres

Bolsonaro inaugura templo evangélico em MG e ouve pedido de jejum até eleição

Edição de vídeo distorce declaração de Bolsonaro sobre ministério para Collor e confisco de aposentadoria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Lula Salvador (BA) Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher medindo a pressão alta
Pressão alta: saiba quais são os principais sinais e o que fazer
Imagem de destaque
5 livros para inserir as crianças pequenas no mundo da leitura
Imagem de destaque
Feira de empreendedorismo reúne artesanato e gastronomia em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados