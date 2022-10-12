Bolsonaro acompanha missa em Aparecida entre aplausos e vaias

APARECIDA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quarta-feira (12) de missa em homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida , no Santuário Nacional. Ele foi recebido com gritos e vaias em mais de uma ocasião durante a celebração.

Bolsonaro participou de missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida Crédito: SUAMY BEYDOUN / Agif / Agência Estado

Quando o nome do presidente foi chamado pelo padre Eduardo Ribeiro, os aplausos foram mais perceptíveis. O coordenador da celebração chegou a pedir silêncio três vezes na tentativa de sobrepor os presentes que chamavam Bolsonaro de "mito".

"Silêncio na Basílica, viemos aqui para rezar", disse. Um dos padres presentes abriu a batina e mostrou que usava uma camiseta do Brasil por baixo.

Em uma das entradas do Santuário, centenas de pessoas aguardavam a chegada de Bolsonaro. Na porta havia bandeiras e distribuição de adesivos com o número de urna do presidente e do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Próximo a Aparecida, um outdoor mostrava a imagem de Tarcísio com os dizeres "Caminho da Fé" e "Dutra", destinado aos peregrinos que seguiam ao Santuário.

Na parte externa, um grupo de apoiadores se envolveu em uma pequena confusão com uma mulher com a camiseta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa com Bolsonaro o segundo turno da corrida presidencial.

TEMÁTICA DOS "DRAGÕES" CONTRA AVANÇO DE IDEOLOGIAS NA IGREJA

O presidente chegou acompanhado da deputada federal Bia Kicis (PL), do ex-ministro João Roma (PL), do ministro da Saúde Marcelo Queiroga , do deputado Eduardo Bolsonaro (PL), do senador eleito Marcos Pontes e de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Bolsonaro permaneceu em silêncio na maior parte do tempo e não subiu ao altar.

"Nós amamos a virgem Aparecida porque ela é negra, é da cor do nosso povo. A segunda leitura é um estímulo para vencermos os dragões da tristeza, do ódio, do rancor, dragões que nos afastam do Evangelho", disse o padre Eduardo Catalfo na homilia da missa.

A temática dos "dragões" foi utilizada pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, no ano passado, para criticar o avanço de ideologias sobre a Igreja.

Bolsonaro esteve nas celebrações do dia 12 de outubro também em 2019 e 2021, quando foi convidado a fazer uma das leituras da missa, mas o período eleitoral deste ano levantou críticas à sua presença.

Questionado sobre o eventual uso eleitoral das celebrações de Nossa Senhora Aparecida pelo presidente, Dom Orlando pediu que os fiéis tenham uma "identidade religiosa" . "Ou somos evangélicos, ou somos católicos. Mas seja qual for a intenção, (Bolsonaro) vai ser bem recebido porque é o nosso presidente", disse mais cedo a jornalistas.