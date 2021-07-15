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Governo Bolsonaro

Em post racista, Mario Frias diz que ativista negro precisa de banho

Secretário especial da Cultura comentava chamada sobre Jones Manoel, que teria dito que "comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro"

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 14:42
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, postou um comentário racista direcionado a um ativista negro.
O assessor da Presidência Tercio Arnaud Tomaz reproduziu uma chamada do site Brasil247 com foto do ativista e título "Jones Manoel diz que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro".
Tomaz comentou: "Quem caralhas é Jones Manoel?". Mario Frias então respondeu: "Realmente eu não sei. Mas se eu soubesse diria que ele precisa de um bom banho." Jones é um homem negro, com cabelo estilo black power e barba.
Post com comentário racista feito pelo secretário Mário Frias no Twitter
Post com comentário racista feito pelo secretário Mário Frias no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter
Jones Manoel é um historiador pernambucano, estudioso da obra do italiano Domenico Losurdo (1941-2018), que impressionou Caetano Veloso pela sua crítica ao liberalismo.

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