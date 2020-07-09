Em março, Bolsonaro disse que ninguém deveria ser solto na pandemia

Em março, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que, se dependesse dele, ninguém seria solto na pandemia, e que presos estão mais protegidos na cadeia.

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso na casa de advogado da família Bolsonaro. Agora, vai para prisão domiciliar Crédito: Reprodução de TV

"Eu, se depender de mim, não soltaria ninguém. Afinal de contas, [os presos] estão muito mais protegidos dentro da cadeia, porque nós proibimos as visitas íntimas, proibimos as visitas também nos presídios, de modo que estão bem protegidos lá dentro", disse Bolsonaro em março, durante entrevista à RedeTV.

Nessa entrevista, Bolsonaro criticava a recomendação do Conselho Nacional de Justiça de transferir para o regime domiciliar os presos que fazem parte do grupo de risco.

No pedido de liberdade, os advogados de Queiroz usaram como argumento justamente o que foi apontado pelo CNJ. Eles afirmaram que o policial militar aposentado tem câncer no cólon e recentemente passou cirurgia de próstata.

Noronha também concedeu prisão domiciliar a Márcia Aguiar, mulher de Queiroz, que está foragida.

O presidente do STJ atendeu a um pedido da defesa de Queiroz. Noronha é apontado como um dos candidatos a uma vaga no Supremo ainda no governo Bolsonaro.

RACHADINHA

Queiroz é investigado por participação em suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro.