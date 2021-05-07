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Após ataques

Em carta a embaixador chinês, Pacheco destaca conduta externa responsável

O presidente do Senado também defendeu uma "configuração internacional" e "convergência entre nações" para superar desafios como o aquecimento global e o combate à pobreza

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:54
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), em carta encaminhada ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, destacou a "conduta externa responsável e construtiva" adotada por ambos países.
Pacheco também defendeu uma "configuração internacional" e "convergência entre nações" para superar desafios como o aquecimento global e o combate a doenças e à pobreza.
"Disso decorre nosso firme propósito de ampliar a colaboração sino-brasileira em todos os terrenos: ciência, tecnologia, comércio, investimento. Esforço que requer diálogo ainda mais intenso e aprimoramento constante da coordenação política e diplomática", afirma a carta.
O envio do documento acontece após ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à China, insinuando que o país asiático teria criado o coronavírus em laboratório, como instrumento de uma "guerra química".
Na carta, Pacheco destaca a necessidade do "aprimoramento da parceria" e reitera "a importância do relacionamento mutuamente relevante e construtivo" entre ambos os países.

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