Em 2016, Sergio Moro disse que jamais entraria para a política

O juiz federal Sergio Moro teve seu controle sobre braços da operação Lava jato reduzido Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em sua primeira entrevista como juiz da Lava Jato, ainda em 2016, Sérgio Moro disse ao Estado que jamais entraria para a política. Na ocasião, o juiz federal, acusado principalmente pelo PT de perseguir o partido, declarou também que a Justiça era "questão de prova" e achava “errado tentar medir a Justiça por essa régua ideológica”. Veja a íntegra da entrevista dada ao Blog do Fausto.

"ão, jamais. Jamais. Sou um homem de Justiça e, sem qualquer demérito, não sou um homem da política. Acho que a política é uma atividade importante, não tem nenhum demérito, muito pelo contrário, existe muito mérito em quem atua na política, mas eu sou um juiz, eu estou em outra realidade, outro tipo de trabalho, outro perfil. Então, não existe jamais esse risc" Sergio Moro - Cargo do Autor

Sobre suas motivações, Moro disse, na época: "No fundo, o juiz está cumprindo o seu dever. Minhas reflexões têm por base os casos já julgados, considerando os casos já julgados. Este caso que em seu início parecia um caso criminal, não vou dizer trivial, mas se transformou em um caso que diz respeito à qualidade da nossa democracia. Porque esse nível de corrupção sistêmica compromete a própria qualidade da democracia."



